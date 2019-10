Opstootjes bij boerenprotest in Den Bosch

Het boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch heeft vrijdagavond geleid tot opstootjes. Dat meldt persbureau ANP. Pas iets na middernacht keerde de rust enigszins terug. De boeren demonstreren al sinds maandag bij het provinciehuis in Den Bosch. Tot vrijdagavond waren die protesten echter steeds zonder incidenten verlopen.

De boeren blokkeerden vrijdagavond korte tijd de ingang van het gebouw. Zij werden daar verdreven door de ME, die massaal rond het provinciehuis aanwezig was. Ook werd de Noord-Brabantse vlag voor het provinciehuis naar beneden gehaald en staken boeren zelf meegebrachte provincievlaggen in brand, en ging er veel vuurwerk af, meldt het Brabants Dagblad.

Lees meer over de grootschalige boerenprotesten van de laatste weken: Laat zien dat je met veel bent en verstoor de openbare orde

Stikstofbeleid

Honderden boeren verzamelden vrijdag vroeg om te protesteren tegen het stikstofbeleid van de provincie Noord-Brabant. Met tractoren trokken zij in de loop van de ochtend naar Den Bosch, waardoor ze op verschillende snelwegen en provinciale wegen files veroorzaakten.

De boeren in Noord-Brabant zijn boos omdat zij voor 1 april 2020 een vergunning moeten hebben aangevraagd voor een milieuvriendelijke stal. De provincie wil dat de boeren daarin systemen plaatsen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Uiterlijk in 2022 moeten de verbouwingswerkzaamheden aan de stallen zijn voltooid.

Noord-Brabant loopt daarmee voor op de rest van het land. Omdat de provincie in 2017 al zag dat er te veel stikstof werd uitgestoten. Een handreiking van de provincie om een aantal boeren uitstel te geven, was niet voldoende voor de actievoerders. De boeren willen dat de datum wordt verlegd van 1 april naar 1 december.

Toen bekend werd dat het provinciebestuur daar niet toe zou gaan besluiten, werd het laat in de avond buiten het provinciehuis onrustig.