Links en gematigd gaan strijd aan om partijleiderschap SPD

De strijd om het leiderschap van de Duitse sociaal-democratische partij SPD spitst zich toe op een strijd tussen de gematigde en de linkervleugel van de partij. Dat blijkt uit een stemming onder de leden, waarvan de uitslag zaterdagavond bekend werd gemaakt.

Van de zes duo’s van steeds een man en een vrouw die aan de verkiezing meededen, kregen minister van Financiën Olaf Scholz en zijn politieke partner Klara Geywitz de meeste stemmen. In een tweede ronde, eind november, moeten Scholz en Geywitz, die gelden als gematigd, het opnemen tegen Saskia Esken en Norbert Walter-Borjans, die meer links in de partij staan. Het verschil tussen beide duo’s was klein. Scholz en Geywitz kregen 22,68 procent van de stemmen, Esken en Walter-Borjans 21,04 procent.

Voor de stabiliteit van de Duitse regering van Angela Merkel, een coalitie van CDU, CSU en SPD, is het belangrijk dat Scholz en Geywitz niet zijn uitgeschakeld. Van de zes duo’s waren alleen zij uitgesproken voorstander van voortzetting van de huidige coalitie.

Verkiezingen na slechte resultaten

De sociaal-democraten zitten al zonder voorzitter sinds oud-minister voor Sociale Zaken Andrea Nahles op 2 juni het voorzitterschap opgaf. Ze was zwaar onder druk komen staan door de slechte resultaten van de partij bij de Europese Verkiezingen, in mei. De ooit zo grote volkspartij behaalde daarbij maar 15,8 procent; niet eerder moesten de sociaal-democraten het met zo’n mager resultaat doen.

In de hoop de achterban meer bij de keus van een nieuwe leider te betrekken, organiseerde de partij afgelopen weken verspreid door het land 23 bijeenkomsten waar kandidaten voor de opvolging zich konden presenteren. Via een livestream kon iedereen volgen hoe zij het ervan afbrachten. Daarna konden de 425.600 leden van de SPD kiezen welke van de zes duo’s het voorzitterschap moet gaan bekleden. Van de leden bracht 53 procent zijn stem uit.

Scholz is de enige van de overgebleven kandidaten met ervaring in de landelijke politiek. Zijn partner Klara Geywitz was vijftien jaar lid van het deelstaatparlement van Brandenburg. Hun rivalen Walter-Borjans en Esken hebben ervaring als respectievelijk minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen en lid van de Bondsdag.