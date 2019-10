‘Iraanse geheime dienst helpt Ridouan Taghi’

Justitie vermoedt dat de Iraanse geheime dienst Ridouan Taghi de hand boven het hoofd houdt. Dat schrijft De Telegraaf zaterdag op basis van bronnen binnen het onderzoek naar de drugsbaas. De meest gezochte crimineel van Nederland zou zijn gezien in Iran en daar meerdere schuiladressen hebben.

Taghi kan in Iran volgens De Telegraaf vrijuit bewegen, omdat hij de Iraanse geheime dienst zou hebben geholpen bij enkele moordklussen in Europa. Taghi’s compagnon Naoufal F., alias ‘Noffel’, is volgens de krant de link tussen Taghi en de Iraanse geheime dienst. Hij knapte in Nederland in 2015 ten minste één liquidatie op voor de dienst, aldus de krant. Slachtoffer was Mohammad Reza Kolahi Samadi, een man die in Iran ter dood veroordeeld was voor een bomaanslag in Teheran in 1981, en in Almere leefde onder de schuilnaam Ali Motamed.

Twee jaar later werd de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi in Den Haag geliquideerd. Ook tot die moord zou de Iraanse geheime dienst opdracht hebben gegeven.

Reizen per speedboot

Volgens De Telegraaf reist Taghi regelmatig per luxe speedboot tussen Iran en Dubai, een afstand van zo’n 150 kilometer. In Dubai zou hij zijn zaken regelen en besprekingen voeren met collega-criminelen. Ook wonen er familieleden van Taghi in Dubai.

Met Dubai noch Iran heeft Nederland een uitleveringsverdrag, maar de Nederlandse justitie onderhandelt wel met Dubai over een eventuele uitlevering. Taghi zou zelfs al een keer bijna zijn gearresteerd. Dubai wil volgens De Telegraaf graag af van zijn imago van veilige haven voor internationale beroepscriminelen.