‘Fiscus stopte vaker kindertoeslagen zonder bewijs’

De groep gedupeerde ouders bij wie de kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet, blijkt opnieuw groter dan gedacht. De Belastingdienst zette de toeslagen van nog eens 120 extras ouders stop zonder grondig onderzoek, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. De misstanden vloeiden voort uit de standaardwerkwijze van een speciaal fraudeteam, schrijven de twee media.

Tot nu toe was slechts bekend dat in één fraudeonderzoek, naar een gastouderbureau in Eindhoven, de toeslagen van ruim 300 ouders onrechtmatig werden stopgezet. Dat leidde bij die ouders tot grote financiële problemen. Zij vechten al jaren voor hun recht op compensatie. Staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën heeft ook een onderzoek ingesteld naar 170 andere zaken.

Een door Snel ingestelde commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner zal over die compensatie adviseren. Maar vrijdagavond bleek volgens RTL Nieuws dat de commissie meer tijd nodig heeft voor het uitbrengen van haar advies. Dit komt doordat de Raad van State afgelopen week de hardvochtige aanpak van de Belastingdienst bij de uitvoering van toeslagen onderuit haalde en zei dat dit gevolgen kan hebben voor alle zaken, ook voor de oude.

Gastouderbureau Florien in Rotterdam

Trouw en RTL Nieuws hebben nu inzage gekregen in het vertrouwelijke onderzoeksdossier van de Belastingdienst naar Gastouderbureau Florien in Rotterdam. Daaruit blijkt dat de fiscus de toeslagen van 120 ouders stopzette op basis van „vermoedens van fraude”, zonder dat er voor die fraude hard bewijs bestond. Dat laatste concludeert de fiscus overigens uiteindelijk zelf ook, schrijven de twee media, bijna een jaar nadat de toeslagen van alle klanten van het gastouderbureau al zijn stopgezet.

Procedures tegen ouders die soms tienduizenden euro’s moesten terugbetalen, liepen tot dit jaar wél door alsof er niets aan de hand was, meldt RTL Nieuws.

De Belastingdienst noemt het in een reactie aan Trouw „belangrijk om er achter te komen” of de werkwijze rond het bureau uit Eindhoven ook in andere zaken is voorgekomen. Mocht er sprake zijn van meer gedupeerden dan heeft de Belastingdienst „de intentie die mensen tegemoet te komen”.