Engeland schakelt titelverdediger Nieuw-Zeeland uit op WK rugby

Engeland heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WK rugby in Japan. De Engelsen versloegen in de halve finales verrassend titelverdediger Nieuw-Zeeland met 19-7. Daarmee komt een einde aan een lange zegereeks van de All Blacks. De wereldkampioenen van 2011 en 2015 verloren voor het laatst in 2007 een WK-duel.

Engeland, derde op het laatste WK, domineerde de wedstrijd vanaf het begin. Al na negentig seconden openden de Britten de score en bij rust leidden ze met 10-0. Pas één keer eerder wist Nieuw-Zeeland op een WK niet te scoren voor de pauze. Dat was toen ze in 1991 in de halve finales werden verslagen door Australië.

George Ford was uiteindelijk de grote man bij de Britten. Hij scoorde twaalf van de negentien punten. Nieuw-Zeeland, dat vijftien van de laatste zestien wedstrijden tussen beide teams won, kwam er zaterdag niet aan te pas.

In de finale neemt Engeland het volgende week op tegen de winnaar van het duel tussen Wales en tweemalig wereldkampioen Zuid-Afrika. Voor Engeland wordt het de vierde WK-finale. Eén keer veroverden de Engelsen de wereldtitel, in 2003 in Australië. Daarmee zijn ze nog steeds het enige land op het noordelijk halfrond dat een keer wereldkampioen is geweest.