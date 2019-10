Endemol overgenomen door Franse televisieproducent

De Franse televisieproducent Banijay Group neemt branchegenoot Endemol Shine Group over. Dat heeft Banijay zaterdagochtend bekendgemaakt. Door de deal wordt Banijay het grootste onafhankelijke tv-productiehuis ter wereld. Welk bedrag gemoeid is met de megafusie is niet bekend, maar Amerikaanse en Franse media meldden eerder deze week een overnamebedrag van 2 miljard euro.

De twee bedrijven zijn grote spelers in de televisiewereld. Na de fusie bezit Banijay tweehonderd productiebedrijven in meer dan twintig landen. Endemol had in 2017 een omzet van 1,84 miljard euro, Banijay 847 miljoen. In een verklaring schrijft Banijay dat het gecombineerde bedrijf een omzet van ongeveer 3 miljard euro verwacht voor dit jaar.

Big Brother

Het in Amsterdam gevestigde Endemol Shine Group ontstond in 2014 door de samenvoeging van productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media. De producent, waarvoor Joop van den Ende en John de Mol in de jaren negentig de basis legden, is in handen van Disney en investeerder Apollo Global Management.

Endemol Shine is producent van onder meer Big Brother, Masterchef en Peaky Blinders en staat al anderhalf jaar te koop. Meerdere kopers haakten af vanwege een hoge vraagprijs en de schulden van ongeveer 1,75 miljard euro van het Brits-Nederlandse bedrijf.

Banijay Group, bekend van onder meer Keeping up with the Kardashians, Expeditie Robinson en Temptation Island, is voor 28 procent in handen van mediaconcern Vivendi. In Nederland bezit Banijay het productiebedrijf Zodiak, onder meer bekend van het programma Wegmisbruikers.