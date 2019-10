Brandweer Californië vecht tegen bosbranden

De brandweer in de Amerikaanse staat Californië vocht vrijdag tegen snel om zich heen grijpende bosbranden. Bij een daarvan, de „Tick fire” bij Agua Dulce zo’n veertig kilometer ten noorden van Los Angeles, moesten ongeveer vijftigduizend mensen worden geëvacueerd. Een andere bosbrand, met de naam „Kincade fire”, trof vooral de wijnboerderijen van Sonoma County, 130 kilometer ten noorden van San Francisco. Daar gingen zeker vijftig gebouwen in vlammen op en moesten tweeduizend mensen worden geëvacueerd. Californië wordt in de herfst regelmatig getroffen door hevige bosbranden, aangewakkerd door droge winden.