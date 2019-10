Ik heb een gesprek met mijn zoon (9) over wat er gebeurt na mijn dood; word ik begraven of gecremeerd? Het lijkt hem maar niks om mijn as te verstrooien. Ik suggereer dat het ook een optie is om de as te verwerken in een vuurpijl, of in inkt, om een tatoeage mee te laten zetten.

„Dan draag je altijd een beetje van mij bij je”, zeg ik.

„Goed idee”, antwoordt hij blij, wijzend op zijn onderarm: „Dan laat ik daar tatoeëren: ‘Hier rust mama’”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 oktober 2019