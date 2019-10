Zweden zet 28-jarige Nederlandse terreurverdachte uit

Een 28-jarige Nederlander die woensdag door Zweden is uitgezet, is op Schiphol opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Volgens de Zweedse autoriteiten houdt de man zich bezig met „het produceren en verspreiden van IS-propaganda, zoals videoclips, foto’s en artikelen”.

De man kwam onder de aandacht van Zweedse autoriteiten „vanwege zijn gedrag op internet en banden met Islamitische Staat”, laat het OM in een verklaring weten. Nederland is vervolgens op de hoogte gesteld van zijn uitzetting waarna hij op Schiphol kon worden aangehouden. Het is niet bekend hoe lang hij in Zweden heeft vastgezeten.

De man verbleef sinds 2016 in Zweden. Waarom hij daar woonde, kon een woordvoerder van het OM niet zeggen. Ook is niet bekend of hij in IS-gebied is geweest. De verdachte blijft twee weken in hechtenis.