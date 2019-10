Zeker 67 doden bij protesten in Ethiopië

Bij protesten in Ethiopië zijn deze week 67 mensen omgekomen, onder wie 62 demonstranten en vijf politieagenten. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. Dertien mensen zijn overleden door kogelwonden, de anderen aan de gevolgen van verwondingen door stenen. Het ministerie van Defensie heeft aangekondigd soldaten in de regio in te zetten.

In de hoofdstad Addis Ababa brak woensdag onrust uit, dat zich verspreidde naar de regio Oromia. De onlusten ontstonden door spanningen tussen de veiligheidsdiensten en een van de meest prominente leden van de oppositie, de activist Jawar Mohammed.

Mohammed keerde onlangs terug uit de Verenigde Staten, waar hij in ballingschap zat. Oorspronkelijk was hij een medestander van de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Die band is verslechterd - Mohammed bekritiseert verschillende hervormingen van Abiy. De tweedeling laat de verdeeldheid zien binnen de etnische groep Oromo, de grootste bevolkingsgroep waartoe de mannen allebei behoren.

Nobelprijs voor de Vrede

De activist wil het bij de verkiezingen volgend jaar mei mogelijk opnemen tegen zijn voormalige bondgenoot. Abiy won vorige maand de Nobelprijs voor de Vrede, onder meer omdat Ethiopië onder zijn leiding een vredesakkoord sloot met buurland Eritrea.

GroenLinks-leider Jesse Klaver was deze week met zijn collega Bram van Ojik op werkbezoek in het Oost-Afrikaanse land, waar zij donderdag door de lokale autoriteiten in veiligheid zijn gebracht. „In het gebied waar zij waren braken onlusten uit”, zegt een woordvoerder van de partij. „Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft consulaire bijstand verleend om te zorgen dat zij door de Ethiopische autoriteiten naar veiliger gebied zijn gebracht.”