Giro 2020 telt liefst drie individuele tijdritten

De Giro d’Italia van 2020 telt liefst drie individuele tijdritten. Dat blijkt uit het routeschema dat donderdag is gepresenteerd. Na de reeds bekende openingstijdrit op 9 mei in Boedapest over 8,6 kilometer volgt in de veertiende etappe een lange race tegen de klok. Tussen Conegliano en Valdobbiadene ligt een golvend parcours door het Prosecco-gebied over 33,7 kilometer. De Giro eindigt op 31 mei met een individuele tijdrit van Cernusco sul Naviglio naar Milaan over 16,5 kilometer. Op papier lijkt het een parcours dat Tom Dumoulin, specialist op de tijdrit, beter moet liggen dan het routeschema van de Tour, dat vorige week werd gepresenteerd. Daarin ligt de nadruk op het klimwerk en is er slechts één individuele tijdrit, die eindigt boven op La Planche des Belles Filles, een Vogezencol. Aan welke grote ronde Dumoulin mee zal doen, wordt pas over een paar maanden bekend. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 oktober 2019