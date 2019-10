Vuelta-renners tijdens parcours dóór Grote Kerk Breda

Aan het begin van de derde etappe van de Ronde van Spanje, die volgend jaar op 16 augustus begint en eindigt in Breda, zullen de wielrenners afstappen en met de fiets aan de hand door de Grote Kerk lopen. De gemeente Breda heeft vrijdag het wielerparcours bekendgemaakt.

„Terwijl de stad ontploft van drukte en feesten rondom de Vuelta, willen we in de Grote Kerk een moment van rust en bezinning inbouwen”, zegt wethouder Daan Quaars (Bouwen en wonen, Evenementen en Sport). Op dat moment zal volgens Quaars dan ook geen publiek in de kerk zijn.

De volgauto’s en -motoren rijden om de kerk heen en voegen zich later weer achter de renners, als zij aan de andere kant het gebouw uitkomen. Of bijvoorbeeld orgelmuziek zal klinken of kaarsjes zullen branden, dat weet de wethouder nog niet. „De praktische invulling komt later.”

Historische band

De eerste tien kilometer is de zogenoemde „geneutraliseerde tocht” die rustig wordt afgelegd, door de historische binnenstad. „We willen deze kans pakken om Breda te laten zien aan de rest van de wereld”, zegt Quaars. Met het bezoek aan de Grote Kerk, hoopt de wethouder ervoor te zorgen dat wielrenners zich Breda nog kunnen herinneren, „ook na drie weken fietsen”.

Bovendien wil de wethouder met het bijzondere parcours de historische band tussen Breda en Spanje onderstrepen. De stad speelde een sleutelrol in de Tachtigjarige Oorlog. „Ieder Spaans kind kent bijvoorbeeld het schilderij Las Lanzas [De Overgave van Breda], dat speelde zich hier af.”

Het startschot zal 16 augustus klinken op het plein van het Kasteel van Breda. Vervolgens gaan de renners door de Grote Kerk en onder meer langs de Grote Mark en de singels. De finish is op het Chasséveld, in het centrum van de Brabantse stad. Het is de tweede keer dat de Vuelta in Nederland begint. De eerste keer was in 2009, in Assen.