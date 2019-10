‘VS gaan militaire positie in Syrië versterken’

De Verenigde Staten zijn van plan hun militaire positie in Syrië te versterken met extra middelen, waaronder tanks, om olievelden te beschermen. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen bij het ministerie van Defensie.

De voorgenomen militaire versterking druist in tegen het onverwachte besluit van president Donald Trump, eerder deze maand, om Amerikaanse troepen terug te trekken uit noordelijk Syrië. Die terugtrekking is afgezwakt na felle kritiek van onder meer Republikeinse partijgenoten van de president in het Congres.

Doel van de militaire versterking is volgens een anonieme bron bij het Pentagon om te voorkomen dat olievelden in oostelijk Syrië worden heroverd door restanten van Islamitische Staat of andere groepen, meldt Reuters.

„Een van de belangrijkste aanwinsten voor de VS en onze partners in de strijd tegen IS is dat we olievelden in oostelijk Syrië in handen hebben gekregen - een cruciale bron van inkomsten voor IS”, aldus een anonieme functionaris van het ministerie. „We moeten IS die bron van inkomsten ontnemen, om te voorkomen dat ze weer terugkomen.”

Een tweede bron, die ook anoniem wilde blijven, zei dat de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper en legergeneraal Mark Milley, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, „doorgaan met het opstellen van opties om voor te leggen aan de president.”

Trump heeft zijn plannen voor terugtrekking uit Syrië bijgesteld na kritiek dat de stap ruim baan voor het Turkse offensief tegen Koerdische troepen, bondgenoten van de VS in de strijd tegen IS. Trump zei woensdag dat een klein aantal Amerikaanse troepen in Syrië zou blijven, in het deel van het land „waar ze olie hebben” - een verwijzing naar olievelden in de door Koerden beheerste regio.