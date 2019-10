Uitstel Brexit leidt tot irritatie in de EU

Voor de zoveelste keer in het Brexit-dossier draaien het Verenigd Koninkrijk en de EU om elkaar heen. Deze vrijdag schoven de EU-lidstaten een besluit over uitstel van de Brexit-datum voor zich uit, in afwachting van meer duidelijkheid over mogelijke nieuwe verkiezingen in het VK.

In Londen wachten Lagerhuisleden tegelijkertijd op een besluit van Brussel over uitstel. Een onvervalste impasse, waar op zijn vroegst maandag beweging in komt, als het Lagerhuis over die nieuwe verkiezingen debatteert.

Dat de Britten extra tijd krijgen na 31 oktober, staat inmiddels vast. Maar hoeveel, daarover zijn de lidstaten het nog niet eens. Het overgrote deel van de EU-27 wil akkoord gaan met drie maanden, de termijn die de Britse premier Boris Johnson vorige week, daartoe gedwongen door het Lagerhuis, aan Brussel heeft gevraagd. Maar Frankrijk vindt die termijn te lang en pleit voor een kort uitstel, net genoeg om de Brexit-wetgeving alsnog door het Lagerhuis te loodsen. Een nieuwe deadline zou dan in de tweede helft van november kunnen liggen.

Die Franse positie is niet verrassend: Emmanuel Macron verzette zich dit voorjaar al ferm tegen uitstel. Inmiddels is zijn ergernis over het voortslepen van de kwestie alleen maar toegenomen. Macron, is in Brussel te horen, wil Johnson helpen door met een kort uitstel het Lagerhuis onder druk te zetten. De andere lidstaten vinden echter dat de EU zich zo te sterk in de Britse politiek mengt.

Unanimiteit onder lidstaten is bij dit besluit vereist. De komende dagen praten de lidstaten verder. Een besluit wordt, ook afhankelijk van de ontwikkelingen in Londen, maandag of dinsdag verwacht.

In Londen woedt intussen een verbeten strijd tussen Johnson en Labourleider Jeremy Corbyn. De premier wil maandag een stemming houden om nieuwe verkiezingen op 12 december af te dwingen. Daarvoor heeft hij een tweederde meerderheid nodig – dus ook de steun van de socialisten als grootste oppositiepartij. Corbyn wil daar niet aan, omdat hij eerst zeker wil weten dat het uitstel door de EU ook echt rond is.

Johnson staat ver voor in de peilingen, Labour ligt zo’n tien procentpunten achter. Minister Sajid Javid (Financiën) noemde vrijdag in Britse media het Lagerhuis „een zombieparlement” en opperde dat de regering in staking gaat als het geen nieuwe verkiezingen kan regelen. Dat zou dan betekenen dat er nog amper wetsvoorstellen kunnen worden behandeld.

