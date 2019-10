Tien jaar cel voor aanslagen met granaten op Delftse coffeeshops

Een man die vorig jaar handgranaten liet ontploffen bij twee coffeeshops in Delft en daarmee een voorbijganger verwondde, moet daarvoor tien jaar de gevangenis in. Michael B. (42) werd vrijdag door de rechtbank in Den Haag ook schuldig bevonden aan het bezit van vuurwapens. Zijn 24-jarige medeverdachte Dean P. werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de aanvallen, maar kreeg wel 21 maanden celstraf voor wapenbezit.

B., eerder veroordeeld voor een drievoudige moord, heeft volgens de rechtbank „op een indringende manier inbreuk gemaakt op de gevoelens van veiligheid” in Delft. „Het is zorgwekkend dat oorlogswapens als handgranaten in een dichtbevolkte stad worden ingezet”, zeiden de rechters daarnaast.

De aanvallen, op 17 mei 2018, richtten veel schade aan bij de twee coffeeshops in het oude centrum van Delft. Bij een van de ontploffingen kreeg een passant een metalen balletje uit de granaat in zijn wang. Hij raakte lichtgewond. Getuigen zagen dat twee mannen er direct na de explosies vandoor gingen op een scooter.

Waarom B. de aanvallen heeft gepleegd, is volgens de rechtbank niet duidelijk. Ze vermoeden dat het motief ligt in een ruzie in het criminele milieu. Beide coffeeshops waren een paar maanden na de granaatincidenten opnieuw doelwit van aanvallen, dit keer met vuurwapens. Handgranaten worden geregeld gebruikt door criminelen die concurrenten willen bedreigen of afpersen. Degenen die de explosieven plaatsen, worden niet vaak gepakt.

Maskers

B. werd vier weken na de aanvallen gearresteerd toen hij samen met Dean P. in een auto zat. In het voertuig lagen vuurwapens, een granaat en maskers die ook op camerabeelden van de granaataanslagen te zien waren. Op deze spullen en op resten van de ontplofte granaten vonden rechercheurs dna van B., die zelf alle betrokkenheid ontkent. Justitie had twaalf jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. B.’s uiteindelijke straf valt lager uit, omdat de rechters de strafmaat hebben gevolgd uit eerdere zaken over vergelijkbare vergrijpen. Voor de betrokkenheid van P., tegen wie acht jaar was geëist, was onvoldoende bewijs.

B. werd in 2002 tot zestien jaar cel en tbs veroordeeld voor de moord op drie Ieren in een Scheveningse hotelkamer twee jaar eerder. Hij schoot de mannen dood nadat hij samen met hen dagen aan een stuk drugs had gebruikt, en verbrandde hun lichamen daarna in de badkuip. In 2015 kwam B. vrij. Op zijn vijftiende werd B. ook verdacht van het doodschieten van de vriend van zijn moeder, maar daarvoor werd hij niet veroordeeld.