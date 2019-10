‘Speciaal onderwijs kampt met lange wachtlijsten en onveilige situaties’

De toestroom van leerlingen in het speciaal onderwijs is zo groot dat er lange wachtlijsten zijn ontstaan en klassen overvol zijn. Kinderen komen soms thuis te zitten of komen onterecht in het regulier onderwijs terecht. Bovendien ontstaan er door de overvolle klassen soms onveilige situaties. Dat melden het NPO Radio 1-programma Reporter Radio en De Telegraaf vrijdag.

Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO) is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben vanwege lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen. Speciaal basisonderwijs (SBO) is voor leerlingen die moeilijk kunnen leren of last hebben van opvoedings- of gedragsproblemen.

Uit een enquête van SBOwerkverband en het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) die de krant in handen heeft blijkt dat 18 procent van de scholen in het speciaal (voortgezet) onderwijs kampt met wachtlijsten. In het speciaal basisonderwijs gaat het om 14 procent van de scholen. Zo’n 29 procent van de SBO-scholen verwacht binnenkort een wachtlijst. Daarnaast is er een tekort aan honderden leraren.

Doorschuiven

Door de wachtlijsten komen kinderen die extra begeleiding nodig hebben vaak noodgedwongen in het reguliere onderwijs terecht. Ook komen sommige kinderen zelfs thuis te zitten. Volgens De Telegraaf wachten er naar schatting minstens tweehonderd kinderen thuis op een plek op een geschikte school. Voorzitter Wim Ludeke van LECSO zegt tegen de krant dat scholen in het regulier onderwijs leerlingen die extra aandacht nodig hebben al gauw naar het speciaal onderwijs doorschuiven.

Dat doorschuiven had de Wet passend onderwijs uit 2014 juist moeten voorkomen. Reguliere scholen kregen dankzij de wet meer geld om leraren en onderwijsondersteuners aan te nemen om kinderen met lichamelijke- of gedragsproblemen extra te ondersteunen. Maar volgens Ludeke heeft die wet het tegenovergestelde effect.

Onveilige situaties

Afgelopen schooljaar kwamen er 1.400 leerlingen bij in het speciaal (basis)onderwijs. Sommige scholen zien een toename van 10 procent. In totaal telt het speciaal onderwijs zo’n 50.000 leerlingen. Door de stijging van het aantal leerlingen breiden sommige scholen de klassen uit. Dat leidt vaak tot onveilige situaties zeggen Ludeke en meerdere schooldirecteuren tegen de krant.

Verder komen leerlingen die eigenlijk thuishoren op een SBO soms terecht op een SO-school. Dat wil zeggen dat een leerling die begeleiding nodig heeft vanwege bijvoorbeeld een handicap, terecht komt op een school voor kinderen die moeite hebben met leren of gedragsproblemen vertonen. Volgens Ludeke speelt het lerarentekort een belangrijke rol bij de problemen en is het moeilijk om aan goed personeel te komen.