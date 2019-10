Remkes: zware voertuigen mogen wel op Malieveld

Er mogen wel degelijk zware voertuigen op het Malieveld komen. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) vrijdag aan de gemeenteraad. Woensdag kondigde de gemeente nog aan zware voertuigen voortaan te verbieden vanuit veiligheidsoverwegingen.

De gemeente stelde dat de parkeergarage onder het Malieveld het gewicht van zware voertuigen niet aan zou kunnen. Dat zou blijken uit een onderzoek dat de gemeente had laten uitvoeren naar aanleiding van de boerenprotesten eerder deze maand. Maar Remkes nuanceert deze conclusie. Volgens de waarnemend burgemeester is uit dit onderzoek gebleken dat na de boerenprotesten geen schade aan het dak van de parkeergarage was. Ook is er „geen sprake geweest van gevaarlijke situaties”. Hij schrijft: „In tegenstelling tot wat in een aantal berichten werd genoemd, betekent het advies nadrukkelijk niet dat er niet meer met zware voertuigen kan worden gedemonstreerd op het Malieveld.”

Organisatoren moeten voortaan rekening houden met de gewichtsverdeling van zware voertuigen of ander materiaal. Volgens Remkes moeten grootschalige demonstraties en evenementen op het Malieveld „onverminderd plaats kunnen vinden”.

Boeren reisden met tractoren vanuit het hele land af naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Op het Malieveld was ruimte geboden aan 75 landbouwvoertuigen, maar boeren negeerden dit aantal en reden de hekken plat. Den Haag liet vervolgens een onderzoek uitvoeren om te kijken of de parkeergarage wel bestand was tegen het gewicht.