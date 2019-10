Rechtbank Rotterdam beëindigt gijzeling NOS-journalist Robert Bas

De gijzeling van NOS-journalist Robert Bas is vrijdag beëindigd. De raadkamer van de rechtbank Rotterdam oordeelde dat de verslaggever inderdaad recht heeft op zijn verschoningsrecht. Bas werd donderdag gegijzeld omdat hij weigerde te getuigen in de rechtszaak over de zogenoemde vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014.

De verdediging van de verdachte had Bas opgeroepen als getuige. De journalist beroept zich op zijn verschoningsrecht op grond van bronbescherming. Bas deed onderzoek naar de moord en sprak daarvoor met Mustafa B., een voormalig informant die werd afgeluisterd door de politie. De gesprekken waren opgenomen in het strafdossier.

De rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam stelde donderdag vast dat het verschoningsrecht niet gold, omdat zowel de naam van de bron als de inhoud van de gesprekken bekend zijn. De advocaten van Bas hield vol dat dit recht niet alleen geldt voor de identiteit van B., maar voor alle informatie die de journalist van hem heeft vergaard.

MarcelHaenen Marcel Haenen Rechtbank Rotterdam oordeelt dat journalist Robert Bas moet worden vrijgelaten. Hij heeft in deze zaak een verschoningsrecht. Er is sprake van recht op bronbescherming tav de vragen die hem gesteld werden. 25 oktober 2019 @ 15:20 Volgen

De drie rechters die zich vrijdag bogen over de gijzeling van Bas, gingen daarin mee. „Omdat fundamentele belang van bronbescherming in dit geval zwaarder weegt dan andere belangen, zoals het ondervragingsrecht van de verdediging.” Het verschoningsrecht is overigens niet absoluut, stelt de raadkamer, „maar betekent in elk geval wel dat hij geen vragen hoeft te beantwoorden waardoor hij (informatie over) zijn bronnen zou prijsgeven.”

Lees ook: Rechtbank Rotterdam gijzelt NOS-journalist die weigert te getuigen

‘Niet opportuun’

Het Openbaar Ministerie schreef in een reactie vrijdag dat de journalist inderdaad geen beroep kan doen op bronbescherming, omdat de identiteit van zijn bron al bekend is. Toch riep het OM ook op tot een beëindiging van de gijzeling omdat de journalist duidelijk heeft gemaakt dat hij niet inhoudelijk antwoord wil geven op vragen. Daardoor „verliest het middel alle effectiviteit en is gebruik ervan niet opportuun”, schrijft het OM.

Vrijdagochtend demonstreerden tientallen journalisten bij de Rotterdamse rechtbank tegen de gijzeling van Bas. NRC-journalist Marcel Haenen, de organisator van het protest, beschuldigde de rechtbank in een toespraak van machtsmisbruik. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff noemt de gijzeling een „aanval op de persvrijheid”.