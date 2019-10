Pelle Seegers (17): ‘Ik wil al een eigen bedrijf sinds ik weet wat het is’

Kledinglijn

„Volgend jaar begin ik met een internationale ondernemersopleiding. Ik wil al een eigen bedrijf sinds ik begrijp wat het is. Je start direct je eigen bedrijf op, geholpen door docenten die zelf ook ondernemer zijn geweest. Met een team van vijftien man doe je groepsopdrachten en je maakt reizen. Je begint met kleine doelen: de eerste twee jaar 1.500 netto winst, het derde jaar 5.000. De reizen financier je met de winst.

Foto Khalid Amakran Naam: Pelle Seegers (17), Noordwijk Zit in: 5 havo Woont met: vader en zusje (15) / moeder, zusje, stiefvader Vader: projectmanager Moeder: chief happiness officer (CEO) bij circulair IT-bedrijf

Het eerste jaar gaan we zes weken naar Kroatië, het tweede jaar vijf weken naar Zuid-Afrika, het derde jaar negen weken naar een land dat je uitkiest met je team. Wat voor bedrijf ik ga opzetten, moet ik nog bedenken. Ik had ideeën voor een kledinglijn, maar hoorde op de opleiding dat dat geen goed businessmodel is. Er zijn te veel mensen die dat willen doen.”

Beach boy

„Bij mijn moeder woon ik 500 meter van het strand, bij mijn vader tien minuten fietsen. Ik werk met een vriend als ‘beach boy’. ’s Ochtends vroeg zorgen we dat de strandbedjes mooi klaar staan en mensen gelijk kunnen gaan liggen. Sinds kort sta ik ook bij de Beach Club in de afwas. Die taak spreekt me ook aan. Je zorgt ervoor dat alles schoon is, dat mensen kunnen eten en drinken. Mijn zus werkt in de bediening maar ik was liever af. Sommige mensen die je bedient zijn snel ontevreden en ik vind het lastig als mensen boos worden. Dat is iets waar ik nog mee om moet leren gaan.”

Circuit van Zandvoort

„Ik speel bijna elke dag piano en sinds kort produceer ik ook muziek. Drums, bas, synthesizer, alle geluidjes die je kunt bedenken kun je erin stoppen. Ik vind het vooral gaaf om me van te voren te verdiepen in hoe nummers in elkaar zitten. Naast muziek hou ik van auto’s, ik kom regelmatig op het circuit van Zandvoort. Ik heb ook een paar keer een half uur zelf gereden, in een van de Ferrari’s, Lambo’s en Porsches die ze daar hebben staan. Het was wel met een instructeur maar die kon niks doen.”

Clubs

„Mijn ouders laten me vrij. Er zijn een aantal afspraken, daar hou ik me aan; mijn vrijheid houdt op als ik er misbruik van maak. Ik drink sinds mijn vijftiende. Sommige vrienden begonnen al op hun dertiende, veertiende maar toen had ik er nog geen behoefte aan. Ik ga ook naar clubs: door mijn lengte – 1.95 meter – kom ik makkelijker binnen. Op zich vind ik het wel terecht dat je pas op je achttiende mag drinken. Mensen reageren soms negatief op drank, gaan vechten en zo. Twee jaar geleden gaf een vriend die van zijn ouders geen bier mocht een feest, toen zag je dat sommigen niet kwamen omdat er geen drank was. Dan denk ik: als je dáárom niet naar een feestje gaat, heb je toch een lichte verslaving.”

Dit zegt zijn moeder „Pelle kan alle automerken opnoemen met vermogens en prijzen – dat gevoel voor feiten heeft hij van zijn vader. Van mij heeft hij gevoel voor mensen en voor het handig aanpakken van moeilijke situaties. Bij conflicten kan hij goed rustig blijven, beide kanten zien.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 oktober 2019