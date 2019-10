Oud-premier Pakistan Nawaz Sharif vanuit cel naar ziekenhuis

De Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif (69) is vrijdag op borgtocht vrijgelaten om medische behandeling te ondergaan. Het hooggerechtshof in Lahore keurde de aanvraag goed omdat Sharif kampt met een bloedziekte. Hij is vanuit zijn cel overgebracht naar een ziekenhuis. Dat meldt de advocaat van Sharif vrijdag aan persbureau Reuters.

Sharif, oud-politicus van de Moslimliga, was drie keer premier van Pakistan: van 1990 tot 1993, van 1997 tot 2013 en van 2013 tot 2017. Hij zit een celstraf uit van zeven jaar omdat hij werd veroordeeld voor fraude. Naar aanleiding van onthullingen uit de Panama Papers werd Sharif in 2017 afgezet en gevangengezet door het hooggerechtshof van Pakistan.

Het lukte de oud-premier niet om aan te tonen hoe hij aan het geld kwam om een staalfabriek in Saoedi-Arabië te kopen. Ook konden hij en zijn familie niet aantonen hoe zij de aankoop van een aantal luxe appartementen in Londen hadden gefinancierd. Uit de Panama Papers bleek dat de familie hier brievenbusfirma’s op de Britse Maagdeneilanden voor gebruikte.

De gezondheid van Sharif zou snel achteruit zijn gegaan in de gevangenis. Volgens de Pakistaanse krant Dawn zou Sharif lijden aan Idiopathische trombocytopenische purpura, ofwel de ziekte van Werlhof, waarbij hij een te lage hoeveelheid bloedplaatjes in zijn bloed heeft. De aandoening is te behandelen.

Ook Asif Ali Zardari, de voormalige president van Pakistan die in voorlopige hechtenis zit op verdenking van witwassen, is enkele dagen geleden naar het ziekenhuis gebracht omdat zijn gezondheid in de cel achteruit is gegaan. Begin juni werd Zardari van de Pakistaanse Volkspartij, die van 2008 tot 2013 aan de macht was, gearresteerd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een grote corruptiezaak.