Opnieuw geweld bij protesten in Irak: zeker 23 doden

Bij anti-regeringsprotesten in Irak zijn vrijdag zeker 23 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt persbureau AP op basis van informatie van veiligheidsdiensten. Duizenden mensen gingen voor de tweede keer deze maand de straat op.

Irakezen zijn ontevreden over de voortdurende corruptie, werkloosheid en het gebrek aan basisvoorzieningen. De anti-regeringsprotesten begonnen vrijdagochtend op het centrale Tahrir-plein in de hoofdstad Bagdad. De Iraakse politie zette traangas in tegen de demonstranten en schoot zowel met rubberen kogels als met scherp.

Acht demonstranten overleden in Bagdad. De andere doden vielen in zuidelijke provincies, waar voornamelijk Sjiieten wonen. Op verschillende plekken is een avondklok ingesteld en het internet afgesloten.

De betogingen volgen op demonstraties eerder deze maand die een week lang duurden. Daarbij kwamen 157 mensen om het leven kwamen, onder wie 149 burgers, en vielen 3.000 gewonden. Een onderzoekscommissie oordeelde dinsdag dat de Iraakse politie daarbij buitensporig geweld heeft ingezet tegen demonstranten.