Op zoek naar creatieve inspiratie

Tussen de paviljoens op het Ketelhuisplein van Strijp-S in Eindhoven bestudeert Ilona Matoesjevskaja (27) een plattegrond van Dutch Design Week. Ze zoekt de weg naar Strijp-T, waar een deel van het evenement plaatsvindt. Haar man Nikolaj Matoesjevski (48) loopt voor haar uit. Het is hun tweede dag in Eindhoven. De dag daarvoor waren ze in Amsterdam. Ook leuk, maar ze kwamen vooral naar Nederland voor Dutch Design Week.

„Nikolaj heeft een soortgelijke campus in Moskou: Flacon”, zegt Ilona. In een voormalige glaswerkfabriek zijn nu verschillende creatieve en uitvoerende bedrijfjes gevestigd, legt ze uit.

„We zijn hier om inspiratie op te doen”, vertaalt Ilona een toevoeging van haar man. Zij is degene die het woord voert, Nikolaj Matoesjevski vult af en toe in het Russisch aan. „Nederland is zo’n creatief land, heel anders dan Rusland. Daar zijn ook creatieve mensen, maar het is anders dan hier.” Neem de ecologische trends in wonen en bouwen. „Dat leeft in Rusland nog niet zo.”

Wat hen ook aanspreekt, is de kruisbestuiving tussen disciplines en de samenwerking tussen bedrijven en instellingen in Eindhoven. „Er zijn zo veel ruimtes en gebouwen om te bezoeken, zo veel organisaties die meedoen”, zegt Ilona. Op hun eerste dag in Eindhoven bezochten ze tentoonstellingen in het centrum, zoals het ‘Warehouse of Innovation’ in het voormalige V&D-gebouw, morgen bezoeken ze de Design Academy.

Op haar camera laat Ilona een foto zien die ze eerder op de dag maakte van zichzelf tussen op elkaar gestapelde containers. „Nicolaj heeft ook zoiets net buiten Moskou: Flaconvillage.” Mensen kunnen er een kleine woning of een container huren om in te verblijven.

Zelf werkt ze overigens niet voor Flacon en is ze geen ontwerper, zegt ze. Met een glimlach vertaalt ze de aanvulling van haar man: „Ik ben zijn muze.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 oktober 2019