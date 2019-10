Ook uitgekomen week 43

Breakfast, Lunch & Dinner

De Koreaans-Amerikaanse kok David Chang (Ugly Delicious) maakt in zijn nieuwe serie culinaire reizen met beroemde vrienden als acteur Seth Rogen en model Chrissy Teigen. Netflix, vier afleveringen.

The Kominsky Method 2

Tweede seizoen van een comedyserie over ouder worden. Michael Douglas speelt Sandy Kominsky, een acteercoach in L.A. Samen met zijn beste vriend Norman (Alan Arkin) probeert hij er wat van de maken. Netflix, acht afleveringen.

BoJack 6

Een van de langstlopende Netflix ‘originals’ zwaait af. Het laatste seizoen van de een satirische animatieserie over een pratend paard in Hollywood wordt in tweeën gesplitst: de eerste helft is deze vrijdag te zien, in januari volgen de laatste afleveringen. Netflix, acht afleveringen.

Fitgirls

De NPO lanceert steeds meer webseries. Fitgirls bijvoorbeeld, een comedy over een negentienjarig meisje dat een ‘killer body’ wil. In de sportschool maakt ze kennis met excentrieke types. YouTube, elke vrijdag een aflevering.