Nog één keer naar de top van Uluru

Bij de Australische rotsformatie Uluru vormen zich vrijdag lange rijen met toeristen die nog één keer naar boven willen klimmen. Vanaf zaterdag is dat namelijk verboden. Uluru, voorheen bekend als Ayers Rock, is heilig voor inheemse bewoners van Australië. Zij hebben lang gepleit voor een klimverbod, want ze zien het betreden van hun ‘thuis’ als heiligschennis.