Nabestaanden crimineel schikken voor ruim 4 ton met justitie

Nabestaanden van de in 2017 doodgeschoten crimineel Hennie Schipper hebben voor ruim vier ton geschikt met het Openbaar Ministerie. Het gaat om een van de grotere incasseringen sinds justitie in 2015 begon met het afpakken van criminele erfenissen, zegt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vrijdag. Door in te stemmen met de schikking worden de vrouw en twee kinderen van Schipper niet vervolgd voor witwassen en valsheid in geschifte.

De FIOD doet met het OM onderzoek naar crimineel geld van overleden onderwereldfiguren, om te voorkomen dat dit door vererving bij nabestaanden terechtkomt. Daarbij is in vijf onderzoeken inmiddels in totaal ruim 3 miljoen euro crimineel geld afgenomen, zegt een FIOD-woordvoerder.

Uit gegevens van de Belastingdienst bleek dat Schipper en zijn vrouw niet genoeg inkomsten hadden om te kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud van het gezin. Toch woonden ze in een huis ter waarde van 1,2 miljoen euro en hadden ze meerdere dure auto’s. Schipper had een eigen bedrijf, maar verrijkte zichzelf door het organiseren van illegaal gokken op voetbalwedstrijden.

Mini Cooper

Schippers vrouw zegt dat haar man verantwoordelijk was voor de financiën in het huishouden. Ze wist van zijn illegale gokpraktijken, maar niet van de omvang ervan. Justitie heeft beslag gelegd op de overwaarde van de woning (ruim 360.000 euro), het casco van een boot van 50.000 euro en een Mini Cooper ter waarde van 9.000 euro. Samen vormen ze „een groot gedeelte van de erfenis”, zegt het OM. Het geld dat via de schikking wordt geïnd gaat naar de Staatskas.

De 47-jarige Schipper werd in 2017 doodgeschoten op een parkeerplaats in Akersloot. Uit politieonderzoek bleek snel dat het ging om een conflict met een partner die Schipper al langer zou hebben afgeperst.