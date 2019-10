Wie

Leonardo da Vinci

Waarom

Dit jaar herdenken we dat Leonardo da Vinci vijfhonderd jaar geleden overleed. Zijn onvoorstelbare prestaties op zoveel verschillende terreinen bieden in 2019 elke week wel een aanknopingspunt om hem als M/V van de Week af te beelden. De grote tentoonstelling in het Louvre is de directe aanleiding om dat nu te doen, een eerbetoon aan een van de meest bijzondere mensen ooit.

Hoe

Leonardo is op 30-jarige leeftijd afgebeeld, in potlood en waterverf.

Een versie van deze illustratie verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 oktober 2019