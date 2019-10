Kiescommissie Bolivia erkent herverkiezing Morales

De kiescommissie van Bolivia heeft donderdag de herverkiezing van president Evo Morales erkend. Met bijna honderd procent van de stemmen geteld kreeg Morales 47,07 procent, tegen 36,51 procent voor zijn tegenstander, oud-president Carlos Mesa. Dat heeft de commissie verklaard, meldt Reuters.

De voorsprong van 10,56 procent bij de verkiezingen van afgelopen zondag betekent dat Morales, die eerder op de dag de overwinning opeiste, in december geen tweede ronde hoeft aan te gaan tegen Mesa. Het resultaat is omstreden en volgt op demonstraties over een trage telling en beschuldigingen van fraude door de oppositie.

De Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Colombia hebben Bolivia opgeroepen om wel een tweede ronde te houden. Volgens een verklaring die donderdag is uitgegeven door het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zullen de vier landen „alleen resultaten erkennen die de wil van de Boliviaanse bevolking weerspiegelen”, schrijft AP.

Hoewel verwacht werd dat Morales, de langstzittende leider van de regio, bij de eerste ronde als grootste uit de bus zou komen, wezen aanvankelijke resultaten op een kleinere voorsprong. Een verschil van tenminste tien procent was nodig om een tweede ronde af te wenden. Volgens waarnemers zou een tweede ronde riskanter zijn voor Morales, omdat de oppositie zich daarbij tegen hem zou kunnen verenigen.

Onregelmatigheden

De kiescommissie heeft aangekondigd dat er op vijf plaatsen in de regio Beni in het Amazonegebied opnieuw moet worden gestemd wegens onregelmatigheden. Maar die nieuwe stemmingen, die op 3 november moeten worden gehouden, hebben volgens de commissie betrekking op slechts 0,01 procent van de stemmen en zijn daarom niet van invloed op de einduitslag. Wel betekent het dat het definitieve resultaat nog niet officieel wordt vastgesteld.

„We hebben in de eerste ronde gewonnen”, zei Morales eerder op donderdag, nadat zijn voorsprong de nacht ervoor was gegroeid tot meer dan tien procent. Later zwakte hij zijn uitspraak af door te zeggen dat hij openstond voor een tweede ronde als hij bij het definitieve resultaat toch minder dan tien procent voor zou staan.

Oppositieleiders verwierpen de verklaring van Morales, die uit is op een vierde termijn. Morales, een voormalige vakbondsleider, heeft zijn tegenstanders ervan beschuldigd een staatsgreep te beramen. Zijn aanhangers vierden de overwinning.

Ook de Europese Unie heeft opgeroepen tot een tweede verkiezingsronde. De EU steunt een oproep daartoe van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). „De Europese Unie deelt de beoordeling van de OAS dat de beste optie is om met een tweede ronde het vertrouwen te herstellen en het volle respect te waarborgen voor democratische verkiezingen door de Boliviaanse bevolking”, aldus een verklaring.