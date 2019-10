‘In koelwagen ook Vietnamezen gestikt’

Het drama van de 39 migranten die eerder deze week stikten in een koelwagen in de buurt van Londen heeft vrijdag een nieuwe wending genomen toen er berichten opdoken dat er zich ook Vietnamezen onder de slachtoffers bevinden. Eerder was door de Britse autoriteiten gemeld dat het om Chinese slachtoffers ging.

Hoewel de Britse politie de aanwezigheid van Vietnamezen nog niet wilde bevestigen, lijkt dat inmiddels zeer waarschijnlijk. Een Vietnamese organisatie, Human Rights Space, die zich vaker om het lot van migranten bekommert, onthulde vrijdag dat een jonge vrouw nog een paar laatste indringende berichten per telefoon aan haar ouders heeft gestuurd.

In haar berichten zei de 26-jarige Pham Thi Tra My: „Het spijt me, mam en pap. Mijn reis naar een vreemd land is mislukt. Ik houd zo veel van jullie beiden. Ik ga dood. Ik kan niet ademen. Ik ben van Nghen, in het district Can Loc, Ha Tinh, Vietnam … Het spijt me, mam.”

Een medewerker van Human Rights Space, Hoa Nghiem, zei dat ze de berichten had doorgekregen van de ouders van de jonge vrouw. Phams bericht was verstuurd zo’n twee uur voor de container vanuit het Belgische Zeebrugge in de Britse havenplaats Purfleet aankwam. Vier uur later werden de lijken van de 39 migranten in de koelwagen gevonden.

Phams broer, Pham Ngoc Tuan, zei dat de familie omgerekend zo’n 35.000 euro had betaald aan mensensmokkelaars om zijn zus naar Groot-Brittannië te krijgen. Ze was op 3 oktober vertrokken uit de provincie Ha Tinh. De laatst bekende verblijfplaats van Pham was België geweest, zei hij. Een poging om Londen te bereiken was op 19 oktober mislukt. Na 23 oktober hadden ze niets meer van haar vernomen, terwijl ze gewoonlijk regelmatig iets van zich liet horen.

Ook vijf andere Vietnamese families zeiden volgens de BBC angstig te wachten op nieuws omtrent de identiteit van de slachtoffers. Ze vrezen dat een familielid van hen daar eveneens toe behoort. De Vietnamese ambassade in Londen bevestigde dat ze was benaderd door bezorgde familieleden van migranten die zeiden te vrezen dat hun dierbaren in de container hadden gezeten.

De Britse politie is nog druk bezig de identiteit van de slachtoffers, 31 mannen en 8 vrouwen, te achterhalen. Ze krijgt daarbij medewerking van zowel Chinese als Vietnamese functionarissen.

Vrijdag hield de politie ook nog drie andere verdachten aan in verband met de zaak. Het ging om een man en een vrouw, beiden 38 jaar oud, die in Worrington in het noordwesten van Engeland werden gearresteerd. Later werd ook een 48-jarige Noord-Ierse man op het vliegveld Stanstead aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel en doodslag. Eerder had de politie al een 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur opgepakt. Hij wordt nog steeds ondervraagd.

De mededeling dat het om Chinese migranten ging, wekte bij deskundigen enige verbazing omdat tegenwoordig zelden meer Chinezen worden onderschept die het Verenigd Koninkrijk illegaal proberen te bereiken. Bij Vietnamezen komt dat vaker voor. Uit cijfers van de Britse justitie van vorig jaar bleek dat Vietnamezen de op twee na grootste groep vormden van migranten die als slaven werden uitgebuit en onder mensonwaardige omstandigheden moesten werken.

