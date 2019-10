Honderden boeren protesteren bij provinciehuis Den Bosch

Een paar honderd boeren hebben zich vrijdagmorgen verzameld bij het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren tegen het provinciale stikstofbeleid. Nog eens minstens duizend tractoren zijn onderweg, melden regionale media. Op verschillende snel- en provinciale wegen in Noord-Brabant veroorzaken de landbouwvoertuigen files.

Het is de betogers vooral te doen om een een belangrijke Statenvergadering die vrijdag om 13.30 uur begint. Onderwerp van de vergadering is de plicht voor Brabantse boeren om uiterlijk op 1 april 2020 een vergunning aan te vragen voor nieuwe, milieuvriendelijkere systemen in hun stallen. De provincie wil dat zij deze systemen plaatsen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Uiterlijk in 2022 moeten alle werkzaamheden aan stallen voltooid zijn.

De landbouwers vinden dat de deadline te snel komt en eisen uitstel. Zij zijn volgens het Brabants Dagblad bang dat deze hen ertoe dwingt investeringen te doen die later misschien onnodig zullen blijken. Het stikstofbeleid van de Rijksoverheid, stellen de boeren, zou immers soepeler kunnen uitpakken dan dat van Noord-Brabant. Tijd om het landelijke stikstofplan af te wachten hebben de agrariërs met een vergunningsdeadline op 1 april echter niet, zeggen zij.

Verdeeldheid

In het provinciebestuur heeft de kwestie tot verdeeldheid geleid. Het CDA heeft zich van zijn coalitiepartners VVD, PvdA, D66 en GroenLinks afgekeerd door te pleiten voor uitstel van de deadline. De vier andere partijen in het college vinden het daarentegen juist ondenkbaar dat de datum wordt opgeschoven.

Boeren demonstreren sinds maandag bij het Bossche provinciehuis. Tot nu toe waren er elke dag ongeveer honderd agrariërs, van wie de meesten op hun tractor kwamen. De protesten zijn telkens zonder incidenten verlopen.