Herfstspanner vliegt nu rond

‘Meters’ werden ze vroeger genoemd, ‘landmeters’, vanwege hun wetenschappelijke familienaam Geometridae.

Naam: herfstspanner Wetenschappelijke naam: Epirrita dilutata Leefplek: bosachtige gebieden in Europa Uiterlijk: grijsbruin gestreept, brede driehoekige voorvleugels (ruim 2 centimeter in doorsnede), rank lijfje Eet: als rups van loofbomenblad Leefwijze: ’s nachts, komt op licht af Opvallend: overwintert als ei, vliegt rond in het najaar

Maar tegenwoordig heten soorten uit deze nachtvlinderfamilie ‘spanners’. Wereldwijd komen er zo’n 23.000 soorten voor, waarvan 300 in Nederland. Hun naam danken ze aan de wijze waarop ze als rups bewegen: het middenstuk van hun lichaam heeft geen poten en wordt bij het kruipen tot een boog gespannen, waarbij het achterlijf naar de voorpoten wordt getrokken.

De herfstspanner is niet zeldzaam, maar wel „moeilijk tot zeer moeilijk” te herkennen volgens De Vlinderstichting: hij is makkelijk te verwarren met de bleke novemberspanner en de novemberspanner, die óók in oktober al rondvliegen. Alleen op basis van hun genitaliën zijn ze van elkaar te onderscheiden.