Herenigd Krezip wil weer veroveren

Wie zich afvroeg of de reünie van Krezip een vervolg krijgt, na de drie uitverkochte concerten die de groep dezer dagen in Ziggo Dome geeft, kreeg daar gisteravond tijdens het eerste concert, antwoord op. Precies om tien uur werd er een nieuw album gelanceerd: Sweet High, het eerste van de groep sinds Plug it in uit 2007.

Het was een stunt die het concert extra glans gaf, en voor de fans een geruststelling. De nieuwe liedjes die vervolgens werden gespeeld, bleken terug te grijpen op hun verleden. Ze hebben de stijl van de vroege albums, te horen in voorwaarts stuwende rockliedjes, waarbij de stem van Jacqueline Govaert (37) iets minder jonge hondachtig, maar nog altijd gretig en levenslustig uithaalt. De muzikale verkenningen van haar recente solo-albums, zijn weer ingeruild voor de heldere popsong met nu en dan een melancholisch randje, zoals ‘How Would You Feel’.

Het werd een enigszins rommelig concert. Er waren de nostalgische liedjes uit het verleden, de onthulling van het nieuwe album (inclusief voorproefje), enkele covers en er waren technisch hoogstandjes. Zo kwamen de groepsleden bij aanvang van het optreden verrassend omhoog gerezen uit het podium, en af en toe verplaatsten ze zich naar een podium midden in de zaal waar dan razendsnel een treeplank voor werd aangelegd.

Door die verschillende soorten repertoire, duurde het even voordat de groep soepel op het podium stond. Maar toen bleek dat zelfs het drakerige ‘Everybody’s Got To Learn Sometime’ van The Korgis, in de Krezip-versie licht en fris kan klinken. De muzikanten, allen in zwart en grijs, met een witte blouse voor Govaert, hadden niet veel franje nodig. Hun hechtheid als zestal lijkt nog even vanzelfsprekend als vroeger.

Krezip stopte in 2009. De reünie werd aangekondigd ter ere van het vijftigjarig jubileum van Pinkpop. Daaruit is nu een tweede leven voortgekomen, blijkt dus uit het nieuwe album. De veroveringsdrang is na tien jaar niet minder. Al zingend liep Govaert rustig een heel rondje over de tribune, waarbij elke fan werd aangekeken. Hun doorbraakhit ‘I Would Stay’ werd uitgevoerd op een vleugel midden in de zaal, waarna ze boven op de vleugel stond te springen tijdens ‘Plug It In And Turn Me On’. Zo werd het alsnog een wervelend optreden, met de gespierde rocksirene Govaert als middelpunt.