Een wolk van goede bedoelingen in ‘De staat van het klimaat’

Op de beste momenten doorbreekt televisie de bubbels van gelijkgestemden waarin mensen zich dagelijks verschuilen. Maar er zijn ook momenten waarop je het idee hebt naar een klein afgesloten gemeenschapje te kijken: bubbeltelevisie.

De wereld draait door offerde woensdag een kwartier zendtijd aan de onthulling van het thema van het Songfestival 2020. Dus niet de bekendmaking van de locatie, de presentatie, de deelnemers of een verantwoording van de begroting, maar de openbaring van de bumpersticker. Er was een filmpje met vrolijke Rotterdammers, waarin het woord ‘open’ steeds prominenter naar voren kwam tot de definitieve slogan in beeld verscheen: Open up!

Open up! Wij thuis dachten aan de deurwaarder. En meteen daarna: als ze ’t maar niet in het Duits vertalen. De vier deskundigen aan tafel hadden ernstige lof voor ‘open up’, maar waren er natuurlijk na een minuut of twee totaal over uitgepraat. Men babbelde wat door over Dionne Stax en Madonna, waarna Emma Wortelboer de Songfestivalvoorpret in Rotterdam-Zuid peilde. De reacties bestonden uit onwetendheid, onverschilligheid en enkele mengvormen van die twee. Heerlijke stad, maar het maakte vooral duidelijk dat DWDD zich donderdag in een zeer krappe bubbel had genesteld.

Bubbeltelevisie van een geheel andere orde was het liveprogramma De staat van het klimaat, dat Omroep Human voortaan jaarlijks gaat maken op de vierde donderdag van oktober. Een sympathiek programma, dat aan het begin twee kleine showprimeurs had: Tim Hofman met pak en Rob Jetten zonder bril – de D66-leider heeft zijn ogen laten laseren.

De staat van het klimaat was een wolk van goede bedoelingen. Gerrit Hiemstra begon met een uiteenzetting over de opwarming van de aarde en de rol van de mens – ware woorden, maar het voelde alsof hij (de afwezige) Thierry Baudet of een anonieme twittertrol aan het onderwijzen was.

Hofman en mede-presentator Diederik Jekel deden hun stinkende best om het spannend te maken. Reusachtige ballonnen toonden hoeveel CO 2 de gemiddelde Nederlander uitstoot (1300 stuks per jaar), een eenzame fietser op een hometrainer moest 97 uur doortrappen om de energie op te wekken van één liter benzine. Jekel had een literfles in zijn hand, Hofman noemde het schertsend zijn ‘ochtendurine’.

Onthulling thema Songfestival ‘Open Up’ is het thema voor het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam. Aan tafel zaten uitvoerend producent Sietse Bakker, Cornald Maas, Emma Wortelboer en Richard Groenendijk. https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/523841 Geplaatst door DWDD op Donderdag 24 oktober 2019

.

Er was zoveel gelijkgestemdheid in de zaal, dat je je amper kon voorstellen dat er nog een probleem is met het doorvoeren van maatregelen. Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, presenteerde haar bedrijf zo groen mogelijk. Het leverde haar stekelige vragen van Hofman op, maar het gesprek ging niet diep genoeg om haar in moeilijkheden te brengen – al bleef hangen dat slechts 5 procent van de Shell-activiteiten met schone energie van doen heeft.

De remedies kenden we al: vervuiling belasten, meer windmolens, minder vliegen, minder vlees. De urgentie van de cultuurverandering mag als een paal boven (wassend) water staan, de transitiestatistieken van de Nederlander bleken zorgwekkend: 75 procent vindt dat de industrie meer aan klimaat moet doen, 47 procent (minder dan de helft) wil meer actie van het kabinet en slechts 37 procent verwacht meer van zichzelf. Dat laatste duidt op geringe offerbereidheid. Tot iets simpels als ‘minder vlees eten’ blijkt maar 30 procent bereid.

Dat conflict tussen algemene belangen en individuele verlangens bleef echter buiten beeld in De staat van het klimaat. Men beperkte zich tot het (weer) brengen van de klimaatboodschap. Allemaal van levensbelang – maar een bubbel vol urgente waarheden levert niet meteen boeiende televisie op.