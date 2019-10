Een Mercedes op je eerste verjaardag

De Mercedes SLS komt standaard met rubberen banden, neplederen zitting en digitale afstandsbediening. Kosten: 290 euro. Kies je voor een customized modelletje – denk aan een leren stuur, een nummerbord op naam, speciale lak of een spoiler, dan zit je al snel op zo’n 750 euro. Fotograaf Folkert Koelewijn is gefascineerd door de grote, radiografisch bestuurbare auto’s voor kleine kinderen die hij steeds vaker in steden en dorpen ziet opduiken. Hij fotografeerde zes gezinnen.