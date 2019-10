Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

Chileense demonstranten gingen dinsdag voor de vijfde dag op rij de straat op om te protesteren tegen de groeiende ongelijkheid in het land. Directe aanleiding van de protesten was de verhoging van de prijs van metrotickets. Het is de grootste uitbarsting van geweld in het land sinds het einde van het bewind van dictator Augusto Pinochet in 1990.

Foto Pedro Ugarte/AFP