Voor de plaatselijke supermarkt in een gegoede wijk in Den Haag wordt gecollecteerd ‘voor de eenzame ouderen’. Wanneer een chic geklede oudere heer gevraagd wordt om een bijdrage is zijn reactie, licht geaffecteerd uitgesproken: „Mijnheer, ik ga toch niet aan mijzelf doneren?” Waarna hij hoofdschuddend de winkel betreedt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 oktober 2019