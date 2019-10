Britse politie arresteert nog twee verdachten voor dood 39 migranten in truck

De Engelse politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor hun betrokkenheid bij de dood van 39 Chinezen die woensdag in een koelwagen werden gevonden in Essex. De twee worden verdacht van mensensmokkel en doodslag, meldt de politie van Essex vrijdag. Het gaat om een 38-jarige man en 38-jarige vrouw uit Warrington, in de buurt van Liverpool.

Lees meer over de smokkel van Chinese migranten: Chinezen zijn als groep uit zicht

De chauffeur van de vrachtwagen, een 25-jarige man, blijft voorlopig vastzitten op verdenking van moord. De slachtoffers zijn vermoedelijk Chinese migranten die net een overtocht hadden gemaakt van Zeebrugge naar Purfleet, ten oosten van Londen. De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vrijdag begint de autopsie op de 39 lichamen. De politie zegt dat dit een lang proces zal worden.

China heeft het Verenigd Koninkrijk opgeroepen tot „strenge straffen” voor de personen zijn die verantwoordelijk zijn voor het drama. De Chinese ambassade zegt dat het ook een team naar Essex heeft gestuurd om onderzoek te doen en de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Het land bevestigt nog niet dat het inderdaad gaat om Chinese staatsburgers.

In 2000 speelde een vergelijkbaar drama. Dat jaar werden 58 Chinezen gevonden in een truck in de havenstad Dover. Zij werden naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld door een Nederlandse vrachtwagenchauffeur.