Zestien keer doodstraf voor moord op vrouw in Bangladesh

In Bangladesh zijn zestien mensen ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Dat melden internationale persbureaus donderdag. De studente Nusrat Jahan werd in april levend verbrand omdat ze had geweigerd haar aangifte van seksuele intimidatie in te trekken.

Jahan deed in maart aangifte tegen het hoofd van haar koranschool. Een paar dagen later werd ze door een groep mensen naar het dak van de school gelokt, waar ze werd gedwongen die aangifte in te trekken. Toen ze dat weigerde, werd ze overgoten met benzine en in brand gestoken. Volgens de aanklager wilden de daders haar dood op zelfmoord laten lijken. Jahan wist te ontsnappen van het dak, maar overleed vijf dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het schoolhoofd, dat na de aangifte werd aangehouden, gaf volgens de aanklager vanuit de gevangenis opdracht voor de moord. Vijf van de zestien veroordeelden waren direct betrokken bij haar dood, de andere elf hadden geholpen. Onder de veroordeelden zijn ook drie klasgenoten en een lerares van de vrouw. Alle daders gaan in beroep tegen hun straf.

De dood van Jahan leidde tot verontwaardiging en protesten in Bangladesh. Vrouwen in het Zuid-Aziatische land zijn regelmatig slachtoffer van seksuele intimidatie. Volgens een lokale vrouwenrechtenorganisatie leidt echter maar 3 procent van de aangiften tot een veroordeling.