Wat een kledinggigant met z’n onverkochte voorraad doet

H&M is een bedrijf met tegenstrijdige ambities. Aan de ene kant wil het groeien, aan de andere kant heeft het grote plannen op het gebied van duurzaamheid. In 2040 wil de uitvinder van fast fashion zelfs ‘klimaatpositief’ zijn.

Die schijnbaar onverenigbare doelen komen een beetje samen in de nieuwste keten van H&M, waar ook Monki, Weekday, & Other Stories, Cos en Arket onder vallen: Afound, dat op 24 oktober als onlinewinkel werd gelanceerd in Nederland. Nederland is na Zweden (2018) het tweede land waar Afound – als je het uitspreekt, klinkt het een beetje als ‘I found’ – zich heeft gevestigd.

Op de sites van Afound – in Zweden heeft het ook zeven fysieke winkels – wordt overgebleven kleding verkocht, waarover de H&M-groep in overvloed beschikt. In mei van dit jaar vertegenwoordigde de onverkochte voorraad van het bedrijf een waarde van 4,4 miljard dollar.

Is overproductie niet het probleem?

Dat eigen overschot was een van de redenen om met het project te starten, zegt directeur Joanna Hummel, al wordt ook kleding en schoenen aangeboden van ‘externe’ merken als Diesel, Fred Perry en Timberland. Het maakt in principe niet uit hoe oud de kleding is, of hoe nieuw: zogenaamde ‘slow movers’ uit de eigen ketens kunnen nog in hetzelfde seizoen de overstap maken naar Afound, waar ze worden aangeboden met een korting van 25 tot 70 procent. Voor de Zweedse en Nederlandse (online)winkels van wat natuurlijk goed beschouwd een outletketen is, wordt alleen kleding gebruikt die al in Europa is.

Daar is natuurlijk veel te veel overbodige H&M-kleding om kwijt te kunnen via twee sites en zeven winkels. Zelfs met tientallen vestigingen zou dat nog een opgave zijn. Dat is niet het enige dat af te dingen is op het concept. Want hoe waarschijnlijk is het dat een kledingstuk uit een H&M-winkel, dat niet weggaat voor de normale lage prijs en ook in de uitverkoop de begeerte niet weet op te wekken, alsnog wordt verkocht via Afound? En stel dat het wel lukt: maakt dat zo’n stuk niet tot nog meer wegwerpartikel dan het al is? En kan dat een reden zijn om minder scherp te zijn op overproductie?

Wat blijkt: van H&M zelf is relatief weinig te vinden bij Afound. Vooral de kleding van duurdere ketens als Cos en Arket doet het er goed.

Al vormt ook die de minderheid van het aanbod. Afound handelt vooral in kleding van derden. Dat gezegd hebbende: elke winkel waarvoor niet speciaal hoeft te worden geproduceerd, is er een.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 oktober 2019