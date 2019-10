Vervuild afval

Op mijn werk zijn ze er uit: alle theezakjes moeten na gebruik in de restafvalbak. Er bestonden verschillende richtlijnen voor de verschillende theezakjes, maar ondertussen zit er steeds vaker plastic in. Dus is van hogerhand nu besloten dat de kans té groot is dat het gft-afval hierdoor vervuild raakt. „Zo gaat het nu altijd”, verzucht een collega. „Een paar zakken verpesten het weer voor de rest.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 oktober 2019