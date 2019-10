Vakbonden verliezen ruim 100.000 leden in twee jaar

Nederlandse vakbonden hebben de afgelopen twee jaar ruim 100.000 leden verloren, een daling van 6 procent. Dit betekent dat slechts 1,6 miljoen werknemers nog bij een vakbond zijn aangesloten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De afname valt binnen een trend van de afgelopen twintig jaar. Vakbonden hebben moeite om genoeg nieuwe leden te werven om het aantal afmeldingen en sterfgevallen te compenseren.

Het aantal vrouwelijke leden dat eerder in tegenstelling tot de mannen nog toenam, is inmiddels ook aan het teruglopen. Uit een enquête in 2018 bleek al dat de helft van alle Nederlandse werknemers - vooral jongeren - nooit serieus heeft nagedacht over het lidmaatschap. Anderen dachten dat vakbonden geen invloed konden hebben op hun arbeidsvoorwaarden, niet goed opkwamen voor hun belangen of werknemers vonden simpelweg het lidmaatschap te duur.

De grootste Nederlandse vakbond, FNV, daalde volgens het CBS van zo’n 1.060.000 in 2017 naar 1.014.100. Die telling is gedaan in maart dit jaar, inmiddels ligt het aantal leden volgens FNV zelf al onder een miljoen. „Veel jongeren weten niet wat een vakbond is, daar is ruimte om te groeien”, zegt een FNV-woordvoerder. CNV, de een na grootste vakbond, daalde van ongeveer 262.000 leden in 2017 naar 236.000.