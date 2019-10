Turkse centrale bank verlaagt de rente opnieuw

De Turkse centrale bank heeft voor de derde keer op rij de rente drastisch verlaagd. De bank besloot donderdag de rente te verlagen met 2,5 procentpunt naar 14 procent, meer dan verwacht. De omstandigheden leken gunstig, nu de Turkse president Erdogan een deal heeft gesloten met Rusland over Noordoost-Syrië, en de Verenigde Staten de sancties introkken die ze vanwege de militaire operatie hadden opgelegd. Maar de markten reageerden donderdag afwachtend: de lira daalde aanvankelijk met 0,5 procent ten opzichte van de dollar.

Het Turkse offensief in Noordoost-Syrië en de internationale kritiek daarop leidden de afgelopen weken tot een flinke daling van de lira. Dat wakkerde de zorgen aan dat de inflatie weer zou stijgen. Maar na de wapenstilstand tussen Turkije en de VS, het daaropvolgende akkoord met Rusland en het opheffen van de Amerikaanse sancties, maakte de lira veel van zijn verliezen goed. Niets leek de derde grote renteverlaging sinds juli in de weg te staan.

De markten reageerden de eerste twee keer positief. Dit keer daalde de lira, al maakte de munt dat verlies later op de dag grotendeels goed. Toch blijft de lira een van de zwakste munten van alle opkomende markten, op de Argentijnse peso na. En de reactie van de markten lijkt erop te duiden dat de grens van de renteverlagingen is bereikt.

Wat meespeelt in de onzekerheid is een zaak tegen de Turkse staatsbank Halkbank wegens fraude, witwassen en het ontduiken van Amerikaanse sancties tegen Iran. Een veroordeling en een miljardenboete in de VS kan voor de bank en de Turkse bankensector in het algemeen grote gevolgen hebben. Nadat het nieuws over de aanklacht tegen Halkbank vorige week bekend werd, daalden de aandelen van Turkse banken sterk.

De aanklacht vloeit voort uit het proces in New York tegen Hakan Atilla, een topman van Halkbank, die in mei 2018 werd veroordeeld tot 32 maanden cel. Tijdens het proces bleek dat hoge Turkse regeringsfunctionarissen wisten van of betrokken waren bij de zaak. Erdogan heeft hard gelobbyd om het proces te stoppen en Halkbank buiten schot te houden.