Spaanse oud-dictator Franco weggehaald uit praalgraf in Vallei van de Gevallenen

Het lichaam van de Spaanse oud-dictator Francisco Franco is donderdag weggehaald uit het praalgraf in de Vallei van de Gevallenen. Hij lag hier begraven naast de tienduizenden slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog die hij zelf in 1936 begon. Hij werd overgebracht naar El Pardo, waar hij in een familiegraf naast zijn vrouw wordt herbegraven.