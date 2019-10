Scheveningen wil meerdere kleinere vreugdevuren tijdens jaarwisseling

De bouwers van de vreugdevuren op het strand bij Scheveningen willen dit jaar meerdere kleinere brandstapels neerzetten, nadat de nieuwjaarsvuren vorig jaar uit de hand liepen. Dat heeft de organisatie donderdag op Facebook laten weten. Of de vreugdevuren dit jaar daadwerkelijk mogen doorgaan, is nog niet duidelijk. Voor het eerst moeten de bouwers een evenementenvergunning aanvragen, waarover Den Haag eind november beslist.

De bouwers op Scheveningen schrijven zich te willen houden aan de voorwaarden die waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) heeft gesteld. De stapels mogen maximaal tien bij tien bij tien meter zijn. De organisatie wil „meerdere stapels” neerzetten en deze met de hand bouwen. „Daarmee gaan we weer een beetje ‘back to basic’, zoals we het vroeger ook deden met de opbouw”. Hoeveel stapels de organisatie wil bouwen, is niet duidelijk. De organisatie schrijft „de vergunningaanvraag positief tegemoet” te zien omdat ze zich willen houden aan de veiligheidseisen.

De nieuwe veiligheidseisen komen voort uit de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) eind september. Hieruit bleek dat de afspraken tussen gemeente en bouwers onduidelijk waren. Ook bleek „nergens” uit dat de gemeente heeft overwogen de vuren te verbieden hoewel zowel de gemeente als de brandweer wisten dat de stapels te hoog waren. Naar aanleiding van deze conclusies stapte burgemeester Pauline Krikke (VVD) op.

Het is de eerste keer dat de bouwers hebben gereageerd op de conclusies van de OVV. Ze schrijven „een herhaling van vorig jaar” te willen voorkomen. Ook de bouwers van de vreugdevuren in Duindorp hebben inmiddels een vergunning aangevraagd. Wat hun plannen zijn, heeft de organisatie nog niet bekendgemaakt.