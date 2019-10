Ruim duizend meer asielzoekers en nareizigers naar Nederland

Het aantal asielzoekers en nareizigers dat in het derde kwartaal van dit jaar naar Nederland kwam, is gestegen. In de afgelopen drie maanden kwamen 5.910 asielzoekers en 1.200 nareizigers naar Nederland, meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat zijn er ruim duizend meer dan het kwartaal daarvoor.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal asielmigranten uit Syrië, meldt het CBS. Hun aantal steeg met 46 procent: van 975 in het tweede kwartaal van 2019 naar 1.420 in de afgelopen drie maanden.

Hoewel het aantal asielzoekers en nareizigers gestegen is ten opzichte van het vorige kwartaal, kwamen er vergeleken met het derde kwartaal van 2018 bijna vierhonderd asielmigranten minder naar Nederland.

Het aantal nareizigers steeg wel licht ten opzichte van dat kwartaal. Naast Syrië kwamen meer asielzoekers uit Eritrea, Turkije en Algerije, maar minder uit Nigeria en Iran, schrijft het CBS. De Syriërs zijn gemiddeld iets ouder dan asielzoekers en nareizigers uit andere landen. Bijna 30 procent van de Syriërs was ouder dan 35 jaar. Onder andere nationaliteiten was dat 22 procent.

‘Veilige zone’

In Syrië woedt al ruim acht jaar een complexe oorlog tussen het regeringsleger, rebellen en islamitische fundamentalisten. Ook Rusland en een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten bemoeiden zich met het conflict.

Op 9 oktober viel Turkije het Noord-Oosten van Syrië binnen. Het land wil in het grensgebied een bufferzone creëren om het land te beveiligen tegen Koerdische milities, die de regering van de Turkse president Erdogan ziet als een verlengstuk van de terroristische organisatie PKK. Turkije wil de „veilige zone” ook gebruiken om een deel van de naar schatting 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die het herbergt te huisvesten.

Ook Nederlanders zijn tijdens het conflict afgereid naar Syrië om voor Islamitische Staat te vechten. In Syrische vluchtelingenkampen zitten volgens de Nederlandse inlichtingendienst AIVD zo’n 145 Nederlanders, 55 volwassenen en negentig kinderen. 29 mannen en vrouwen verdacht van terrorisme en staan internationaal gesignaleerd.

Justitie in Nederland wil deze mensen terughalen voor berechting, maar de Nederlandse politiek is verdeeld over de kwestie. Het kabinet wil deze Syriëgangers in Irak berechten en hun Nederlandse nationaliteit afnemen.

