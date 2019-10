Rode Kruis: mensonterende omstandigheden in Bosnisch vluchtelingenkamp

Honderden migranten in het Bosnische opvangkamp Vucjak verblijven daar in „mensonterende omstandigheden”. Dat heeft het Rode Kruis donderdag gemeld. Maandag sloten de lokale autoriteiten de watertoevoer af en werd besloten geen afval meer te laten ophalen. Dit doen zij naar eigen zeggen om de centrale overheid onder druk te zetten, die hen te weinig zou helpen met de opvang van migranten.

Volgens het Rode Kruis zijn er in het kamp, vlak bij de grensstad Bihac, geen toiletten en is er behalve geen stromend water ook geen elektriciteit. Ook zouden de tenten waar de migranten in verblijven vaak beschimmeld zijn. Volgens de een vrijwilliger van de organisatie worden mensen met gebroken ledematen niet behandeld en hebben zeven op de tien mensen last van schurft.

Het Rode Kruis zegt dat er zevenhonderd mensen verblijven in Vucjak, dat in juni werd opgezet. Dit aantal fluctueert omdat veel vluchtelingen op doorreis zijn. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) berichtte vorige week op basis van verslaggeving door de Bulgaarse krant Faktor dat de politie zeventienhonderd extra vluchtelingen naar het kamp had overgebracht.

Te weinig hulp

De burgemeester van Bihac vindt dat de regering te weinig verantwoordelijkheid neemt voor de migranten in de regio. „Deze trieste migranten lopen slechts in doeken gekleed door onze stad en wij zijn de enigen die hen helpen”, zei hij volgens nieuwswebsite Sarajevo Times vorige week op een persconferentie. Zijn acties zijn volgens hem uit noodzaak geboren. Maandag meldde persbureau AP dat de situatie volgens de burgemeester „eerst zo absurd mogelijk moest worden, voordat er een keer wordt ingegrepen”. Volgens hulpverleners zal de aanpak slechts leiden tot meer leed in het kamp.

HRW pleitte er afgelopen zaterdag voor het kamp te sluiten en de migranten over te brengen naar een veiligere plek, omdat de Bosnische overheid de mensenrechten van de migranten niet zou respecteren. Al bij de opening maakte de aan de VN gelieerde Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) al bekend niet actief te zullen zijn in het kamp, vanwege de slechte leefomstandigheden. Het Rode Kruis is als enige hulporganisatie nog actief in het kamp, met naar eigen zeggen vijf vrijwilligers.

Er zijn sinds begin dit jaar ongeveer 23.000 vluchtelingen in Bosnië aangekomen. Omdat de Bosnische opvangcentra vol zitten, zwerven duizenden van hen rond in het gebied bij de grens met EU-lidstaat Kroatië, die voor hen gesloten blijft.