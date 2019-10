Podcast Jeffrey Epstein voelt als thriller

Toen Jeffrey Epstein op 10 augustus 2019 zelfmoord pleegde, stierf er ook een stukje rechtsstaat. De vermogensbeheerder ontliep het megaproces dat past bij de zwaarte van de verdenkingen aan zijn adres. Hij zou tientallen minderjarige meisjes geprostitueerd hebben, voor zichzelf en voor invloedrijke vrienden.

In zijn privéjet (nu omgedoopt tot Lolita Express) vloog hij de tieners naar zijn eigen eiland. Little Saint James, één van de Maagdeneilanden. Zelfs na zijn veroordeling in 2008, een zaak waarin de ergste aanklachten afgekocht werden, bleef hij in kwetsbare meisjes handelen ter onderhoud van zijn seksverslaving.

Epstein is dood, maar de plutocratie die hem zo lang de hand boven het hoofd hield is springlevend. In de podcast The Mysterious Mr. Epstein, gehost door Wondery-presentator Lindsay Graham, draait vooral van dat idee je maag om. Waarom lieten de dragers van de publieke waarden – bestuurders en hoogleraren – zich in met een man die zijn ‘assistentes’ afdankt zodra ze volwassen zijn? Hoe geloofwaardig moet een gerucht zijn voordat je denkt: ach, ik zoek wel een andere sponsor voor mijn wereldverbeterende project? De antwoorden hierop liggen niet alleen besloten in de macht van het geld, maar ook in Epsteins vermogen om te netwerken en vrienden te maken.

In zes afleveringen (nu vijf online) van telkens een half uur, praat Lindsay Graham de beste onderzoeksverhalen over Jeffrey Epstein (1953, New York) aan elkaar. Van een nog redelijk onschuldig profiel in New York Magazine (2002) tot de allesonthullende serie in de Miami Herald (november, 2018). In die laatste verhalen deden niet alleen slachtoffers hun verhaal, maar werd ook Alexander Acosta, Trumps minister, in verlegenheid gebracht. Zijn schikking (hij was aanklager in 2008) werd opnieuw tegen het licht gehouden. Als één van de weinige betrokkenen hield hij de eer aan zichzelf.

Bij vlagen voelt de podcast als een thriller. Dat komt vooral omdat je de meisjes, inmiddels vrouwen, zelf hoort spreken. Eén slachtoffer vertelt dat ze als 17-jarige met prins Andrew, het derde kind van de Britse koningin Elizabeth, in bad moest. Later werd ze verzocht een kind voor Epstein en zijn vriendin te baren. Wie eenmaal de banden verbroken had, kon rekenen op zwijgverzoeken en bedreigingen.

Tegelijk is de podcast een biografie. We gaan terug naar de tijd dat Jeffrey Epstein een populaire wiskundeleraar was, die zich graag liet zien op schoolfeestjes. Een vader aldaar begeleidde hem naar Wall Street waar hij handelaar werd. Daar raakte hij in de greep van het geld. Maar om te kunnen schuiven met miljarden, moest hij eerst vrienden worden met de allerrijksten. Eenmaal beheerder, hield iedereen in die wereld rekening met hem.

Wat dreef Epstein? Hij was mediaschuw, maar frequenteerde wel feestjes waar het draait om zien en gezien worden. Het rondvliegen van Bill Clinton noemde hij een strategische misser. Sindsdien wilden media weten wie hij is. In het gunstigste geval parasiteerde hij slechts op de elite, in het slechtste geval was hij als boekhouder van de bovenste bovenwereld volwaardig speler. De podcast neigt naar dat laatste. Zo bezien is het jammer dat hij niet meer hoogwaardigheidsbekleders mee de afgrond introk.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl

Podcast The Mysterious Mr. Epstein Host: Lindsay Graham Luister op Spotify of via wondery.com ●●●●●