Oeigoerse intellectueel Tohti ontvangt Sacharovprijs

De Oeigoerse intellectueel Ilham Tohti heeft donderdag de Sacharovprijs van het Europees Parlement gekregen. Tohti werd in 2014 veroordeeld tot levenslang omdat hij zou hebben gepleit voor een onafhankelijke Oeigoerse staat in China.

De econoom en mensenrechtenactivst werd genomineerd voor zijn strijd tegen de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in China. „Tohti wijdde zijn leven aan de strijd voor rechten van de Oeigoerse minderheid in China. Ondanks zijn beheerste en verzoenende toon werd hij na een showproces in 2014 tot een levenslange celstraf veroordeeld”, zegt David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, in een persbericht. „Met het uitreiken van deze prijs sporen we de Chinese regering nadrukkelijk aan om Tohti vrij te laten en roepen we China op de rechten van minderheden te respecteren”, zegt Sassoli.

Tohti was voor zijn veroordeling wegens seperatisme hoogleraar etnische minderheden aan een universiteit in de Chinese hoofdstad Beijing. De mensenrechtenactivist werd genomineerd door Renew Europe, de liberale Europese fractie waar ook EU-parlementariërs van D66 en VVD in zitten. Vorig jaar ging de meest prestigieuze mensenrechtenonderscheiding van het Europees Parlement naar de Oekraïnse filmmaker Oleh Sentsov.

Seperatisme

Tohti werd in 2014 veroordeeld voor seperatisme. Volgens de Chinese rechter liet hij zich begripvol uit over aanslagen die Oeigoeren gepleegd hebben. Hem werd ook verweten vaak met buitenlandse media te spreken en de officiële lezingen over incidenten met Oeigoeren te betwijfelen of te nuanceren. Duitse en Amerikaanse diplomaten waren niet welkom bij zijn veroordeling.

Tohti gold als een zachtmoedige, gematigde moslim. Diplomaten en buitenlandse correspondenten kenden hem niet als voorstander van seperatisme. Tohti overwoog meermaals China te verlaten, net als vele andere Oeigoerse intellectuelen en ondernemers. Hij weigerde echter zijn lotgenoten en studenten in de steek te laten.

De Oeigoeren zijn een etnische minderheid in China en wonen hoofdzakelijk in Xinjiang, een regio in het westen van China. De religieuze vrijheid van de naar schatting één miljoen Oeigoeren wordt beperkt en ze worden nauwlettend in de gaten gehouden. Onderzoekers stellen dat China de Oeigoeren naar heropvoedingskampen stuurt.

