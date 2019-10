Marqt-oprichters moeten verkopen aan EkoPlaza

De oprichters van Marqt moeten hun aandelen verkopen aan Udea, het moederbedrijf van de biologische supermarktketen Ekoplaza. Dat heeft een rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

Oprichters en mede-aandeelhouders Quirijn Bolle en Meike Beeren weigerden hun aandelen te verkopen. De andere aandeelhouders zijn wél voorstander van een overname door Udea. Zij hadden een kort geding aangespannen om verkoop af te dwingen. Bolle bezit bijna dertig procent van de aandelen, Beeren een stuk minder.

De oprichters hadden een heel ander plan voor Marqt: zij wilden de duurzame supermarktketen als zelfstandig bedrijf voortzetten, met steun van een anonieme financier. De andere aandeelhouders zouden niet de kans hebben gegeven dit bod rond te krijgen. Hier ging de rechter echter niet in mee.

De andere aandeelhouders zijn twee duurzame investeringsfondsen: Triodos Organic Growth Fund, onderdeel van Triodos Bank, en Social Impact Ventures. Ook ondernemer Annelies van der Vorm heeft een substantieel belang in Marqt.

Voor welk bedrag het bedrijf aan Udea wordt verkocht, is niet bekendgemaakt. Wel werd tijdens de rechtszaak duidelijk dat Van der Vorm, aandeelhouder van het eerste uur, er in elk geval niet aan verdient: zij zou 3,6 miljoen euro op haar investering hebben verloren.

Oprichter Quirijn Bolle is niet bereikbaar voor commentaar. Het is onbekend of de oprichters de uitspraak willen aanvechten.

De advocaat van Triodos en Social Impact Ventues, Marcel Evers van Evers Soerjatin, laat weten dat zijn cliënten „verheugd” zijn, en dat deze uitspraak „in het belang van Marqt” is.

Daar is de directie van de supermarktketen het mee eens, zo blijkt uit hun reactie. Een woordvoerder mailt dat de uitspraak „bekrachtigt” dat er een „zeer zorgvuldig biedingsproces” heeft plaatsgevonden. Marqt zal nu „volle medewerking verlenen” aan de overname door Udea.

Nooit winst

Marqt (750 werknemers, 63 miljoen euro omzet in 2017) wordt verkocht uit financiële noodzaak. Het bedrijf maakte sinds oprichting in 2008 nog nooit winst en zit sinds 2012 bij de afdeling ‘bijzonder beheer’ van de Rabobank, de afdeling voor noodlijdende bedrijven. De situatie werd nijpend toen de bank eiste dat de schuld voor het eind van het jaar was afbetaald.

Lees ook dit interview met Marqt-directeur Tjibbe Bouma: ‘De financiële problemen van Marqt zijn al op dag één ontstaan’

Marqt heeft zestien winkels, waarvan het merendeel in Amsterdam. Er zijn ook vestigingen in Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Heemstede. Eerder dit jaar verkocht het bedrijf al twee winkel-locaties aan Albert Heijn, in Amsterdam en Rotterdam.

De keten heeft zich altijd willen onderscheiden als supermarkt die het ‘anders’ doet, met oog voor mens, dier en planeet. De producenten van het eten krijgen een ‘eerlijke’ prijs voor hun waren, is de claim. Anders dan bij EkoPlaza zijn niet alle producten biologisch.

Bij Marqt hebben ze geconcludeerd dat het „onmogelijk” is om op deze schaal winstgevend te zijn, zei directeur Tjibbe Bouma vorige week tegen NRC. Als onderdeel van een groter bedrijf kan dat volgens hem wel.

Udea heeft al aangekondigd nog meer vestigingen te sluiten: vier tot zes. Welke is nog onbekend. Wel is aangekondigd dat de Marqt-formule „in de huidige vorm” blijft bestaan, naast de EkoPlaza-formule.