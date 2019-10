Macron draagt topman van IT-gigant Atos voor als Eurocommissaris

Zakenman en oud-minister Thierry Breton (64) is door de Franse president Emmanuel Macron aangewezen als nieuwe Franse kandidaat-Eurocommissaris. Hij krijgt volgens het Élysée dezelfde grote portefeuille als de twee weken geleden door het Europees Parlement afgewezen Sylvie Goulard.

Macron moest op zoek naar een nieuwe kandidaat nadat Goulard er in hoorzittingen in Brussel niet in was geslaagd om uit te leggen dat ze weliswaar als minister in Frankrijk had moeten aftreden wegens een nog lopend justitie-onderzoek naar misbruik van EU-gelden, maar dat ze desondanks wel Eurocommissaris kon worden. Ook waren er vragen over een goed betaalde bijbaan als consultant voor een Amerikaanse denktank in de tijd dat ze lid was van het Europees Parlement.

Thierry Breton was de laatste jaren bestuursvoorzitter van IT-gigant Atos, specialist op het gebied van supercomputers. Onder president Jacques Chirac was hij enige jaren minister van Economie, Financiën en Industrie. De portefeuille die hij in de commissie van voorzitter Ursula von der Leyen gaat bekleden raakt aan al deze thema’s. Hij krijgt onder andere verantwoordelijkheid over de interne markt, over cyberveiligheid en de ontwikkeling van de Europese defensiemarkt.

Belangenverstrengeling

Daarmee loopt ook hij het risico op vragen over mogelijke belangenverstrengeling, waarschuwde het Franse Europarlementslid Yannick Jadot donderdagochtend op nieuwszender BFMTV. Breton zou volgens Franse media per 31 oktober opstappen bij Atos, maar blijft op papier aandeelhouder. Het bedrijf heeft in het verleden Europese subsidies ontvangen. Dat is volgens Jadot een risico.

Macron reageerde twee weken geleden geschrokken toen het Europees Parlement Goulard wegstemde. „Ik begrijp het niet”, zei Macron tegenover de pers. Von der Leyen zou hem hebben verzekerd dat vanuit het parlement geen bezwaar tegen haar bestond. Het Franse presidentialisme, met een nationaal parlement dat weinig slagkracht heeft, stuitte hier op een Europees parlement dat besloten had zijn tanden te laten zien.

Vooral bij de grote christen-democratische EVP-fractie is nog veel onvrede over de wijze waarop Macron met de keus voor Von der Leyen het systeem van ‘Spitzenkandidaten’ na de Europese verkiezingen de nek om heeft gedraaid. Via Goulard wilde het parlement Macron een hak zetten. Franse Europarlementariërs van oppositiepartijen lieten zich hierbij niet onbetuigd.

De naam van Brexit-onderhandelaar Michel Barnier deed enige tijd de ronde als mogelijk vervanger van Goulard. Maar Barnier is actief lid van de bij de EVP aangesloten Les Républicains en het Élysée zou die partij niet hebben willen belonen.

„Waar het mij om draait is de portefeuille, daar heb ik voor gestreden”, zei Macron na het afwijzen van Goulard. Met zwaargewicht Breton is die voor zijn streven naar ‘Europese soevereiniteit’ belangrijke post zeker gesteld. Met een politieke achtergrond in het kamp van de centrum-rechtse oud-premier Alain Juppé wordt hij zeer ‘Macron-compatibel’ genoemd.