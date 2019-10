Hoe ziet het leven eruit in 2039? Natuurlijker, kalmer en flexibeler

Natuurlijker

Ook in Eindhoven is mycelium hét buzzword. Net als in veel recente boeken, TED-Talks en podcasts, hemelen diverse designers het gehypete natuurlijke en duurzame materiaal op. Volgens sommigen is het ‘het plastic van de toekomst’. Wat het is? Schimmel. Of nou ja, de draden van schimmels die in de natuur ondergrondse netwerken vormen, van soms wel kilometers groot. Het is het spul waar paddestoelen uit kunnen groeien. Als je de schimmels op de juiste manier kweekt, voedt en bewatert, kunnen ze in tal van vormen en gedaantes groeien, en diverse handige eigenschappen krijgen die productontwerpers wel kunnen gebruiken. Ze kunnen brandwerend en isolerend zijn, waterafstotend, desinfecterend, je kunt er bakstenen van maken die zichzelf kunnen repareren als ze beschadigd zijn, of leerachtig materiaal voor schoenen en tassen. Mycelium kan drijven en zelfs (een beetje) energie opwekken.

De Delftse ontwerper Bob Hendrikx laat een soort kamer zien, die hij zelf heeft laten groeien met mycelium. In een week tijd is de kamer uitgegroeid tot enkele vierkante meters groot. „Tot nu toe parasiteert de mens op de planeet: alle materialen die we gebruiken zijn dood. Dit leeft, en hier moet je dus ook goed voor zorgen.” Je kunt de groei met behulp van sensoren meten, en vervolgens sturen of afremmen zodat het niet overwoekert. „Zie het een beetje als een Tamagotchi”, zegt Hendrikx. Als je de myceliumkamer niet voedt en bewatert, sterft hij. Of ‘zij’, want Hendrikx noemt het kamertje ‘Mollie’.

Het ontwerp van de Delftse ontwerper Bob Hendrikx.

Potentieel afstervend materiaal lijkt niet heel handig als je er huizen van wilt maken, nog afgezien van of het door de veiligheidstests komt. Voordat mensen massaal in dit soort schimmels gaan wonen, zijn we waarschijnlijk nog wel even verder, als het al ooit in industriële hoeveelheden geproduceerd kan worden. Maar de ideeën van Hendrikx staan zeker niet op zich. Bij veel exposities en presentaties gaat het over mycelium, en over het ontwerpen mét de natuur in plaats van alleen maar de natuur uitputten. Biodesign, in jargon.

De Nederlandse ontwerper Teresa van Dongen toont lichtgevende materialen met bacteriën uit de fluorescente huid van diepzeedieren. Daar kun je bijvoorbeeld lampjes mee laten branden zonder stroom. Dat betekent wel dat je die bacteriën, net als het mycelium, in leven moet houden door ze wekelijks te voeden. „Maar als je een plant in leven kunt houden, moet dit toch ook lukken”, zegt Van Dongen. „In de toekomst vraag je misschien je buren om je lamp te voeren als je met vakantie bent.”